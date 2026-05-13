«Месть не утихнет». Наргиз высказалась о конфликте с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова рассказала, что ее гастрольная деятельность ограничена из-за бывшего продюсера артистки Максима Фадеева.

В беседе с YouTube-каналом «Говорящие головы» артистка сообщила, что сейчас ей нельзя выезжать в Европу. Живущая в США певица добавила, что концерты в странах бывшего СССР для нее также под запретом.

— Его месть не утихнет, наверное, до того момента, пока он не ляжет в гроб. Он будет делать все, что в его возможностях. Поэтому мне сейчас ехать куда-то, я и здесь нахожусь под присмотром. Не буду вдаваться в подробности, — заявила Закирова.

Летом прошлого года Закирова отправилась в тур по США с украинским флагом и русскоязычными песнями. Обернувшись в него, певица заявила, что мечтает, чтобы жители Украины могли спать с открытыми окнами.

До этого Наргиз обвинила российские власти в отмене ее концертов в Европе. В личном блоге она выразила надежду на то, что людям, которые успели купить билеты на ее выступления, вернут деньги.

Певица призналась, что спонсировала Вооруженные силы Украины. Пранкеры Вован и Лексус позвонили ей от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. Во время разговора Наргиз назвала себя патриоткой США и призналась в отправке средств ВСУ.