Новая возлюбленная Башарова высказалась об избиении актером бывших жен

Актриса Ася Борисова прокомментировала скандалы вокруг Марата Башарова, которого бывшие жены обвиняли в насилии. На эту тему она высказалась в выпуске реалити-шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!».

Борисова призналась, что не знала о репутации Башарова при знакомстве. Она отметила, что друзья артиста говорили о нем «с любовью» и призывали не верить информации от посторонних, а делать собственные выводы.

«Мне сразу легко и комфортно было с ним. Я ни в коем случае, естественно, не поддерживаю, но я ведь не знаю, что было на самом деле», — заявила актриса.

Борисова подчеркнула, что не поднимала этот вопрос в разговорах с возлюбленным, чтобы «не ковырять старую болячку». «Это осталось в прошлом. Ты либо доверяешь человеку, либо нет», — пояснила она.

Ранее Башаров опроверг заявление о том, что женился на Асе Борисовой несколько лет назад. До этого актер был женат дважды: на Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой. Со второй женой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе бывшие супруги обвиняли его в домашнем насилии.