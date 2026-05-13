Задержание Линды: шокирующие подробности из жизни певицы

Сегодня в Москве была задержана известная певица Линда. В ходе операции силовиков также прошли обыски в офисах музыкальных компаний, связанных с артисткой. Родные и соседи певицы поделились своими впечатлениями о ней и ее семье.

По информации, полученной от источников, задержание Линды связано с подозрением в подделке документов. Следствие утверждает, что певица, совместно с директором своей компании Дарьей Шамовой, переписала на себя права на собственные песни, которые ранее принадлежали продюсеру Максиму Фадееву.

Соседи Линды, проживающие в том же доме, выразили удивление по поводу задержания.

Одна из них, женщина, живущая этажом выше, отметила, что не знала о происшествии, но всегда отзывалась о певице положительно. По ее словам, Линда редко появляется на лестничной клетке, но всегда здоровается при встрече. Она также добавила, что певица живет с отцом и что к ним иногда навещает племянница Аня.

Другие соседи подтвердили, что отец Линды обычно проводит время дома или на улице, но иногда не открывает дверь. Одна из соседок отметила, что мужчина не является лежачим больным и часто общается с окружающими. Об этом пишет Super.

В то же время, в рамках расследования были проведены обыски в офисах музыкального издателя «Профит» и компании «Топ 7», принадлежащей жене Андрея Черкасова, который в настоящее время находится в СИЗО по делу о мошенничестве. Следственные действия продолжаются, и информация будет обновляться по мере поступления новых данных.

Ранее сообщалось, что певицу отпустили с допроса.