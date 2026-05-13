Рост назвал причину смерти Молчанова

Продолжительная болезнь стала причиной смерти известного телеведущего Владимира Молчанова. Об этом ТАСС рассказал его друг, журналист и писатель Юрий Рост.

"Нет, [это не было для нас неожиданностью]. Он болел довольно долго", - ответил Рост на соответствующий вопрос агентства.

Ранее Рост сообщил о смерти Молчанова, подчеркнув, что его уход - это великая и невосполнимая потеря.

Телеведущий скончался в возрасте 75 лет.

Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве в семье композитора Кирилла Молчанова и актрисы Марины Пастуховой-Дмитриевой. Окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности "Нидерландский язык и литература".

С 1973 года Молчанов работал в агентстве печати "Новости" редактором, переводчиком, корреспондентом в Нидерландах.

Широкую известность ему принесла телепередача "До и после полуночи", также Молчанов был ведущим программ "Время", "90 минут", "120 минут".