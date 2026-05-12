Концерт Metallica вызвал землетрясение в Афинах

Концерт культовой метал-группы Metallica вызвал землетрясение в Афинах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подземные толчки зафиксировал местный геодинамический институт. Согласно его данным, концерт вызвал микросейсмические колебания. Это объяснили тем, что послушать группу пришли более 80 000 человек, а еще около 10 000 стояли около Олимпийского стадиона. Такая численность зрителей создала вибрации — десятки тысяч человек одновременно танцевали и прыгали под музыку.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. В мае 2025 года концерт Metallica в США тоже стал виновником землетрясения — тогда прыгать под песню Enter Sandman начали 60 тысяч зрителей.

