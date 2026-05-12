Милохин потерял зуб на детской горке

Блогер Даня Милохин, звезда шоу «Ледниковый период», рассказал в своем Telegram-канале, что потерял зуб на детской горке.

По его словам, он купался с друзьями в бассейне, решил опробовать горку для детей, покатился, ударился о балку и сломал зуб.

«Зато с горочки скатился», — отметил Милохин.

Комментаторы разделились — часть искренне пожалела блогера, часть высмеяла. В частности, Софья М. пожелала ему найти хорошего стоматолога, а в дальнейшем быть осторожнее.

«Даня! У тебя было 2 боксёрских боя, миллион спаррингов, но зуб ты сломал на детской горке!» — выразила недоумение Роза.

Вероника констатировала, что всем хочется в жизни побольше событий для счастья, но многое происходит для опыта.

Евгений заметил, что теперь Даня будет ходить, как легендарный хоккеист Александр Овечкин, без переднего зуба.