Самойловой и ее детям пришлось голодать в Китае

Оксана Самойлова в шоке от китайской кухни. Ей и ее детям пришлось есть одни фрукты.

Оксана Самойлова и ее дети вынуждены голодать в Китае. Мама вместе с наследниками ела одни фрукты, так как местная кухня ужаснула путешественников своей беспощадностью.

Блогерша опубликовала кадры из забегаловки, где готовили мясо саламандр и черепах. Животные хранились в ведрах с водой. Оксана получила психологическую травму.

«Это жесть! Они едят саламандру. И все остальное живое», — изумилась Самойлова.

На гастрономический эксперимент Оксана и ее дети не решились. «В итоге мы там питались только фруктами, потому что везде, в каждом кафе еда типа из саламандры, черепахи и так далее», — написала Оксана.

Блогерша отправилась в Китай вместе с дочками Ариелой и Майей. Ее экс-супруг Джиган тем временем улетел на Мальдивы с двумя другими детьми — дочерью Леей и сыном Давидом. Рэпер, как и его супруга, активно выкладывает фото с путешествия.

Оксана и Джиган развелись 1 апреля. До последнего в расставание звездной пары мало кто верил. Когда Самойлова намекнула на развод, фолловеры расценили это как пиар с целью прогреть их семейное реалити-шоу. Однако отношения действительно распались. Развод прошел спокойное, имущество было поделено без драм и юридических эпопей.