Эксперт объяснил, куда в России делись женские музыкальные группы

Женских групп в России практически не осталось, так как слушателям их творчество слишком быстро приедается. На сегодняшний день распалось очень много таких коллективов, главная причина этого заключается в неправильном подходе к творчеству и ориентации на разврат, заявил музыкальный критик Сергей Соседов Общественной Службе Новостей.

В пример он привел группу "ВИА Гра", отметив, что ее философия уже себя изжила, так как "продавать разврат" более 15 лет просто невозможно.

"А особенно когда товарный вид этого, грубо говоря, продукта, уже далеко не свежий, — добавил критик. — Вместо того чтобы возрождать коллективы, где есть уклон на народные песни, мы всегда лезем в гламур. Его и без того хватает".

По мнению Соседова, женские музыкальные группы интересны слушателям примерно в течение пяти первых лет своего существования, после чего неизбежно случается творческий кризис и попытки осуществить "эксперименты". Заканчиваются они, как правило, очень плохо, заключил эксперт.

До этого Сергей Соседов заявил, что падение интереса российской аудитории к женским музыкальным группам объясняется тем, что они стали слишком примитивными, а людям надоела вульгарность. В истории российского шоу-бизнеса крайне мало примеров успешных герл-бэндов, в то время как сольные исполнители привлекают внимание своей сложностью и индивидуальностью, убежден он.