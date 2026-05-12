Звезда «Дома-2» раскрыла правду о сексе на проекте

Звезда реалити-шоу «Дом-2», бывшая порноактриса Елена Беркова высказалась о сексуальной жизни участников проекта, которую показывали в ночных выпусках. Правду об этом она раскрыла в интервью психиатру и наркологу Василию Шурову, запись их разговора доступна на YouTube.

У Берковой спросили, был ли у ночных выпусков «Дома-2» сценарий и заставляли ли участников шоу заниматься друг с другом сексом.

«В моем случае вообще не было сценария. (...) Там вообще нам ничего еще не говорили», — заявила бывшая участница проекта.

Как объяснила Беркова, тогда редакторы «Дома-2» только наблюдали за участниками со стороны и пытались выяснить, что привлекает внимание зрителей.

Ранее бывший генеральный продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский рассказал, что видео секса Берковой и другого героя проекта Романа Третьякова утекло в интернет. Он уточнил, что к этому был причастен один из сотрудников шоу.

Беркова пришла на проект «Дом-2» в мае 2004 года. Участница покинула шоу в июле того же года после того, как стало известно, что она снималась в порно.