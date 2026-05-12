Родственница и соседи Линды прокомментировали задержание певицы

Сегодня певицу Линду задержали в Москве. Super удалось получить комментарии от родных и соседей артистки. Сестра певицы дала понять, что семья готова предоставить необходимую информацию и обратиться за помощью в случае необходимости.

Женщина, проживающая этажом выше, призналась, что не знала о задержании певицы, но отозвалась о ней положительно. По её словам, она нечасто видит Линду, но при встречах та всегда здоровается. Женщина также рассказала, что певица живёт вместе с отцом, к ним периодически приезжает племянница Аня. Соседка добавила, что отец Линды болеет, но не является лежачим больным.

Другая соседка добавила, что отец певицы обычно находится либо дома, либо сидит во дворе на лавке. Его редко оставляют одного — вместе с ними на постоянной основе проживает племянница. Иногда мужчина не открывает дверь и не слышит звонков.

Напомним, что силовики не только задержали певицу, но и провели обыски в офисе музыкального издателя — компании «Профит», а также в фирме «Компания Топ 7», принадлежащей жене Андрея Черкасова. Он является генеральным директором издательства «Джем» и с начала марта находится в СИЗО по делу о крупном мошенничестве.

Следственные действия связаны с подозрением в подделке документов. По версии следствия, Линда совместно с директором компании Дарьей Шамовой переписала на себя права на собственные песни, которые ранее принадлежали продюсеру Максиму Фадееву.