Слепаков назвал себя израильтянином

Юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал себя израильтянином. Такое заявление он сделал в разговоре со стендап-комиком Александром Незлобиным, запись их беседы доступна на YouTube.

По мнению Слепакова, граждане Израиля могут свободнее выражать свою политическую позицию, чем граждане России.

«Я как израильтянин могу раскритиковать кого угодно, могу выйти сказать что угодно», — заявил юморист.

Незлобин, живущий в США, согласился со Слепаковым. Он добавил, что американцы могут так же высказывать свои взгляды, как и жители Израиля.

Ранее Слепаков признался, что не хотел бы терять аудиторию в России. Он добавил, что не стремится обидеть россиян своими шутками, и заявил, что в стране есть много хороших людей.