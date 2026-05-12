Линда была доставлена на допрос силой

Известную российскую певицу Линду (настоящее имя Светлана Гейман) доставили на допрос силой. Об этом со ссылкой на источник из близкого окружения артистки в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным источника издания, до сегодняшнего дня Гейман проходила в качестве свидетеля по уголовному делу и всегда добровольно приходила в отдел. Однако на этот раз для ее доставки на допрос была применена сила. Задержание связано с уголовным делом гендиректора музыкального издания «Джем» Андрея Черкасова, который в настоящее время находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Линда попала под подозрение в том, что вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни, права на которые раньше находились у продюсера Максима Фадеева.