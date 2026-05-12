Боня впервые показала новую машину за 40 миллионов рублей в специальном цвете

Блогерша Виктория Боня впервые показала новый спорткар за 40 миллионов рублей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Виктория Боня купила Lamborghini Urus в специальном цвете baby blue, который ассоциирует со своим брендом. Стоимость спортзала составляет около 40 миллионов рублей. Известно, что блогерша заказала машину год назад, ее изготовили по ее требованиям, в том числе с белым кожаным салоном.

1 мая Боня сообщила, что вывихнула лодыжку и пересела из-за этого на инвалидную коляску. Знаменитость получила травму во время хайкинга. Последнее время телеведущая перемещалась везде с помощью костыля.

Виктория Боня увлекается экстремальными видами спорта. 19 мая 2025 года знаменитость покорила гору Эверест. Она поднялась на вершину 8848 метров со второй попытки. Блогерша заплатила $160 000 (около 12 900 000 рублей по курсу на август 2025 года) за организацию экспедиции, страховку, проживание в большой палатке и услуги гида. В этой сумме она не учла другие траты. К примеру, стоимость перелета, экипировки и других расходов.