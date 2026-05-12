Раскрыты подробности жизни и заработков Баскова

Недавно певец Николай Басков стал владельцем девяти товарных знаков известных конкурсов красоты. Life.ru рассказал, как живет народный артист России и Чечни.

Товарные знаки конкурсов красоты

16 апреля Басков стал правообладателем товарных знаков «Мисс Москва», «Московская красавица», «Юная краса России», «Мисс Москва-река», «Краса Москвы» и «Краса России» и других. Ранее бренды принадлежали бывшей совладелице Национальной ассамблеи организаторов развлечений» Татьяне Андреевой.

Отмечается, что у Баскова и до этого были права на товарные знаки — Baskoff Drive и «Nikolay Baskov НБ».

Заработки артиста

Николай Басков остается одним из самых высокооплачиваемых артистов России. По данным СМИ, за концерт или корпоратив он получает от 4 до 6 млн рублей, а в новогодний сезон — от 10 до 12 млн рублей.

Годовые заработки артиста назывались лишь в один раз в 2019 году. Тогда они составили 442 млн рублей, включая свыше 130 млн рублей за рекламу.

Также певец регулярно получает госконтракты. Самый крупный — на 3,5 млн рублей за выступление в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге. Кроме того, ему выдавали государственную поддержку во время пандемии.

У Баскова есть ИП. На него он оформил товарные знаки на российские и московские конкурсы красоты. Кроме того, артист владеет 5% в компании «РДВ С» — головном офисе радиостанции «Русский хит». Такое же количество акций в фирме есть и у других известных в РФ артистов и продюсеров. Контрольный пакет принадлежит Михаилу Гуцериеву.

Семья

Николай Басков является сыном полковника Виктора Баскова. По долгу службы семья моталась по всему СССР, однако детство певец провел в Восточной Германии. Его отец служил заместителем комдива в Галле и окончил престижную Военную академию Генштаба.

По официальной легенде, Виктор Басков пожертвовал уже гарантированной карьерой генерала ради эстрадных перспектив сына. После учебы в ВАГШе полковник отказался ехать в командировку в Одессу, продал квартиру с дачей и вложился в сына.

В Москве Николай брал уроки у певицы Большого театра и посещал 1113-ю школу на Тверской улице. Позднее Баскова взяли в Детский музыкальный театр юного актера, который со времен СССР гастролировал по Франции, Швейцарии, Израилю и США. При этом в старших классах школы будущий артист научился фарцевать.

После развала СССР Басков-старший оказался инспектором Счетной палаты при Управлении финансового обеспечения Минобороны РФ, а мать певца устроилась менеджером в обанкротившееся акционерное общество по реализации отходов черного лома. Николай поступил в ГИТИС, но через год ушел из вуза. Через пару лет он оказался в Гнесинке, а во время стажировки в Большом театре и неожиданно получил партию Ленского в опере «Евгений Онегин» — это дало толчок карьере певца.

Недвижимость

Николай Басков получал дорогие подарки. По слухам, скандальный бизнесмен Тельман Исмаилов купил артисту пентхаус в Course House на Пречистенской набережной. Другим подарком стала прибрежная вилла в турецком пятизвёздочном отеле Mardan Palace. Общая стоимость активов — до 1 млрд рублей.

У Баскова есть дом площадью 180 «квадратов» в ЖК «Долина грез». Его цена составляет до 150 млн рублей. Другой особняк расположен на Рублевском шоссе — объект площадью в 2 тысячи квадратных метров может стоить от 500 млн рублей.

Кроме того, есть сведения о наличии у Баскова жилья в ЖК «Остров фантазий» в Татарской пойме, а также 3- и 6-комнатных квартир в домах напротив через Москву-реку. Суммарная цена — около 400 млн рублей.

Личная жизнь

В 2001-2008 годах Басков был женат на Светлане Шпигель, дочери продюсера Бориса Шпигеля. 20-летний сын певца Бронислав Шпигель не общается с музыкантом и считает своим отцом второго мужа матери.

Кроме того, несколько лет Басков встречался с моделью Оксаной Федоровой. Позднее у него был роман с Викторией Лопыревой, который, по слухам, был пиар-акцией. Также появлялись слухи о связи Николая с Анастасией Волочковой и Анной Нетребко.