Уловки мошенников и сын-банкрот: как живет Валерия

Певица Валерия продолжает творческую деятельность в России. News.ru рассказал, что известно о ее отношениях с мужем Иосифом Пригожиным, как пара сталкивалась с мошенниками и почему сын артистки может стать банкротом.

Банкротство сына

Накануне в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом 27-летнего Арсения Шульгина, сына Валерии. Инициатором процедуры стал кредитор Филипп Березовский.

В прошлом московский суд уже вынес решение о взыскании с Шульгина задолженности по трем договорам займа. По информации СМИ, общая сумма финансовых претензий к молодому предпринимателю может превышать 23 млн рублей. Деньги Арсений брал на развитие бизнеса.

Отношения

Иосиф Пригожин признался, что все еще «продолжает любить как пацан» свою жену. Он отметил, что супруги продолжают раскрываться друг для друга по-новому.

«Валерия — это женщина-загадка, которую сколько ни изучай, но не сможешь постигнуть до конца. Это женщина, которую хочется всегда покорять, но она остается непокоренной, поэтому это очень будоражит, и я с каждым разом все сильнее в нее влюбляюсь», — рассказал Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что такие же чувства видит со стороны жены.

В то же время Валерия рассказала, что готова уступить первенство в семье мужчине. Певица подчеркнула, что может брать на себя ответственность, но не собирается биться за лидерство в отношениях.

«Женщины часто забывают о том, что они женщины. Потому что много они должны сегодня на себе нести, очень большой груз, непосильный», — пояснила Валерия.

Обман мошенников

В октябре прошлого года Пригожин рассказал, как мошенники попытались обмануть его и Валерию с помощью липсинка.

«Мне недавно позвонили по видео с липсинком. У меня есть друг, так голос был просто его! Но друг мне редко звонит, и я подумал: чего это он?», — отметил Пригожин.

Когда артисты перезвонили другу, оказалось, что его аккаунт взломали. Продюсер добавил, что мошенников следует приравнять к убийцам, иначе они не перестанут обманывать людей.

До этого СМИ сообщили, что Пригожина и Валерию обманул турецкий таксист на 12 тысяч долларов (1 млн рублей). Супруги поймали попутку, а водитель попросил оплатить поездку заранее. Продюсер приложил свою карту к терминалу, но оплата якобы не прошла — водитель списал это на технические неполадки.

В результате Пригожин еще несколько раз попытался оплатить поездку, но в итоге она сорвалась, а звезды узнали об обмане лишь после того, когда покинули авто. Афериста нашли полицейские — он вернул деньги наличными.