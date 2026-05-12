Молчали годами: какие звезды старались «не светить» своих наследников

Артисты могут похвастаться армией поклонниц, что почти неизбежно ведет к коротким романам и незапланированным детям. Starhit рассказал, кто из знаменитостей старался скрыть появление внебрачных наследников.

Арарат Кещян

В апреле стало известно, что актер Арарат Кещян 14 лет скрывал наличие у него внебрачного сына Эльдара. История всплыла, когда его мать Эльвира Кретова заявила о борьбе за алименты — вместо ожидаемых 25% заработка артиста суд назначил ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума.

По словам Эльвиры, она познакомилась с Кещяном в 2009 году, а в 2012 году родила сына. Буквально через полгода артист женился на Екатерине Шепете. По словам Кретовой, в 2011 году, кроме нее и нынешней супруги, Арарат встречался с еще одной девушкой.

Шепета знала о существовании Эльдара с 2013 года. Она утверждает, что Кещян систематически помогал сыну.

Шоумен Дмитрий Нагиев известен своей скрытностью в вопросах личной жизни. Общественность давно знала о том, что Алиса Шер родила артисту сына Кирилла. В 2025 году он подтвердил, что у него есть еще один сын — его родила жительница Петербурга.

«Я все время спорю с сыном, и вы первая, кому я это говорю, — со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И мне говорит: "Смотри тоже"», — откровенничал артист.

Имени матери наследника артист так и не назвал, ну а Кирилл обмолвился, что его брат собирается учиться на актера театра.

Артист Михаил Пореченков познакомился с Ириной Любимцевой во время учебы в Таллине, но отношения быстро закончились. Уже после возвращения Пореченкова в Россию Любимцева родила сына Владимира. В жизни наследника актер появился лишь спустя годы: по одной версии, он вовсе не знал о его существовании, а по другой — бывшая препятствовала общению.

Мама Вовы умерла еще в середине 90-х — воспитывали его родственники из Таллина. В 2009 году поклонники узнали, что у актера есть 19-летний внебрачный сын, которого звездный папа признал и перевез в Москву.

Актер Андрей Краско был известен своими романами — у него были две официальных и четыре фактических жены. Актер не был склонен изменять, поскольку просто уходил от очередной возлюбленной к следующей.

После смерти Краско стало известно, что Каролина Попова родила артисту дочь Алису. Андрей скрывал это, поскольку боялся ранить чувства своей бывшей избранницы Елены Тарасовой — она в отношениях с актером так и не смогла зачать ребенка. Алисе было три года, когда отца не стало. Сейчас она живет с мамой в Барселоне.

Артист Пьер Нарцисс скончался в 2022 году — его вдова Валерия и дочка Каролина-Кристель тяжело переживали утрату. Спустя два года общественность узнала о 21-летнем Андре Мбоа, который оказался сыном актера.

Парень не видел биологического отца, однако присутствовал на его похоронах в Камеруне. Семья сперва обрадовалась появлению нового родственника, но в минувшем марте Валерия сетовала, что Андре прервал общение после того, как попал в неприятности из-за просроченной визы, и предположила, что он все же намерен претендовать на наследство папы.

Режиссер Андрей Кончаловский женился пять раз и семь раз становился отцом, однако о существовании одной из дочек долгое время даже не подозревал. В 1980 году Ирина Бразговка родила от него девочку Дашу, однако не стала об этом сообщать: роман со звездой оборвался через несколько месяцев, когда Кончаловский эмигрировал, а на горизонте уже возник мужчина, готовый воспитывать Дашу как родную.

О тайне Кончаловский узнал лишь в 90-е из письма неизвестного. Внебрачная дочь познакомилась с отцом лишь в 17 лет и с тех пор общается со всей его семьей.

Сергей Безруков

В 2008 и 2011 году актриса Кристина Смирнова родила от актера Сергея Безрукова сына и дочь соответственно. Первые слухи о внебрачных детях появились еще в 2013 году, а в дальнейших интервью артист подчеркивал, что не скрывал их намеренно и содержал с самого появления на свет.

Актриса Ирина Линдт боялась стать очередным мимолетным увлечением Валерия Золотухина, но не смогла устоять перед его обаянием. В 2004 году у любовников родился сын Ваня, который для актера стал единственной отдушиной после смерти сына Сергея в 2007 году.

Внебрачный сын вырос копией отца, поэтому мало кто удивился, что он пошел по стопам Валерия Золотухина. Минувшей осенью Ирина Линдт поделилась, что Иван встречается с сокурсницей-актрисой.