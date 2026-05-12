Мать Яны Кошкиной подверглась жесткой критике в Сети

Пользователи соцсетей резко осудили мать актрисы Яны Кошкиной за высказывание о дочерях, выразив сочувствие девушкам. Их слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Актриса вместе с матерью приняла участие в шоу «Сокровища императора», где Маргарита и рассказала, почему она вообще решила родить Яну, назвав при этом ее не дочерью, а «подружкой».

«Ты бы, наверное, и не появилась на этот свет, если бы со старшей было весело. Старшая — она скучная. (…) Если бы Рената была другим человеком, тебя бы, наверное, не было. Но мне было с ней скучно, появилась ты, и сразу у нас пошло такое веселье», — заявила женщина.

Интернет-пользователей ужаснуло такое отношение матери к дочерям, и они выразили сочувствие старшей сестре Яны Кошкиной.

«Как же стыдно за вашу маму, Яна. И как жаль сестру Ренату», «Такое позорище и не придумать даже», «Может у вашей мамы психологические проблемы?», — написали комментаторы.

Ранее звезда сериала «Домашний арест» Яна Кошкина объявила о разводе с Анатолием Черкасовым, за которым была замужем менее двух лет. При этом СМИ утверждали, что пара помирилась. Слухи о своих многочисленных романах после развода развеяла и сама Яна Кошкина, дав понять, что вернулась к бывшему мужу, и заявив, что она – «однолюб».