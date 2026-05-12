Звездный десант: кто из артистов намерен стать депутатом Госдумы в 2026 году

Предложение стать депутатами получили певицы Анна Семенович, Полина Гагарина и актер Леонид Ярмольник. Кто из них ответил согласием, и какие еще звезды готовы стать политиками, разбиралось News.ru.

По данным издания, с предложением к звездам обратилась российская экологическая партия «Зеленые». Приглашения получили в том числе 72-летний Леонид Ярмольник, 39-летняя Полина Гагарина и 47-летняя телеведущая Яна Чурикова.

Официально о том, что готова принять приглашение «Зеленых», заявила певица Анна Семенович. Она отметила, что надеется, что из нее «получится хороший политик». Однако, по словам артистки, она пока не знает, как совместить артистическую карьеру, политическую деятельность и оставить время на личную жизнь.

Неожиданностью стала и политическая активность блогера Виктории Бони, которая в апреле записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем она затронула несколько «чувствительных тем» и предложила создать платформу для прямой связи граждан с главой государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что обращение в Кремле видели, назвав его «достаточно популярным».

Однако Боня, комментируя слухи о том, что она собирается баллотироваться на пост депутата Госдумы, заявила, что парламентариями должны быть профессионалы, разбирающиеся в политике и экономике.

Громким стал и визит певца Прохора Шаляпина в Госдуму, где он записал шуточное видео с импровизированной «предвыборной программой», пообещав сократить рабочую неделю и втрое повысить зарплаты. Однако позднее певец подчеркнул, что «никаких кабинетов ему не надо», и у него нет политических амбиций.

При этом, в отличие от Шаляпина, актриса Эвелина Бледанс, побывав в Госдуме, поддержала инициативу о введении 12-часового рабочего дня и 6-дневной рабочей недели. А певица Наталья Штурм, выступая на круглом столе в нижней палате парламента, объявила о намерении заняться политикой и даже предложила создать сайт знакомств внутри платформы «Госуслуги».

Продюсер Сергей Дворцов тем временем составил свой список звезд, достойных, по его мнению, депутатских кресел. Среди них — Shaman, которого эксперты назвали перспективным кандидатом благодаря созданию собственной партии «Мы», а также певицы Катя Лель, Анита Цой и Жасмин.

Напомним, что этой осенью россиянам предстоит выбрать депутатов Государственной думы девятого созыва, при этом впервые проголосуют жители Донбасса и Новороссии. Параллельно с думскими выборами пройдут выборы в заксобрания 39 регионов.