«Дошли до такой низости»: вдова Градского дала первое интервью за несколько лет

Вдова Александра Градского Марина Коташенко дала первое за несколько лет интервью, в которой рассказала о взаимоотношениях с детьми музыканта.

Артист скончался в ноябре 2021 года. После его смерти в семье развернулась борьба за наследство: старшие дети Градского Даниил и Мария ополчились против Коташенко. Даниил даже упоминал, что сомневается в родстве младшего сына Коташенко с отцом.

— Они дошли до такой низости, как война (...) Я пыталась наладить с ними отношения но это ни к чему не привело, — прокомментировала обвинения Коташенко в интервью Денису Пархоменко.

В августе прошлого года Даниил Градский попытался через суд «отстранить» вдову отца, Марину Коташенко, от наследства. Тем не менее сделать ему этого не удалось. По мнению истца, женщина вступила в брак с артистом из меркантильных соображений.

Бывшая жена артиста Александра Градского Ольга выиграла суд за его наследство, получив 70 процентов имущества певца. Но теперь старший сын Градского требует ДНК-тест для сводного младшего брата и считает его «чужим» в семье. Вдова музыканта Марина Коташенко якобы родила ребенка от другого мужчины. Какое наследство оставил Градский и почему разбирательства длятся почти пять лет, разбиралась «Вечерняя Москва».