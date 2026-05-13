Знакомые о решении Арининой оставить все наследство Пеговой: «Не про корысть»

Знакомые заслуженной артистки РСФСР Людмилы Арининой прокомментировали решение актрисы оставить все наследство своей молодой коллеге Ирине Пеговой в обход племянников.

«Это история не про корысть, не про выгоду, а про человеческую дружбу, про милосердие и взаимовыручку», — рассказали в окружении ушедшей Арининой.

Сперва актрис связывала простая дружба. Когда не стало третьего мужа Арининой, та пожаловалась на одиночество Пеговой.

«[Пегова] поддержала и стала заботиться как о самом близком человеке. Окружила заботой и любовью», — заключил инсайдер.

О том, что Аринина оставила наследство 47-летней Пеговой, сообщил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

По его словам, речь идет о квартире в центре Москвы и даче в районе подмосковной Истры. Актер и телеведущий заявил, что племянники артистки вспомнили о своей родственнице только после ее кончины, когда узнали о наследстве. При этом Пегова восемь лет ухаживала за Арининой.