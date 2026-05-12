Ляйсан Утяшева и Павел Воля не заключили брачный договор

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала в шоу «Дерзкая Готовка», что не заключала с комиком Павлом Волей брачного договора.

Воля отметил, что их семье это не нужно.

«Когда ты сто процентов доверяешь человеку, когда ты понимаешь, что вы оба работаете и зарабатываете плюс-минус одинаково, когда у вас дети одни, быт один и тот же, пять собак», — поделился юморист.

Юристка Екатерина Гордон призналась, что у нее с мужем тоже нет брачного контракта. Она считает, что в их ситуации «нет смысла рыпаться» и разводиться, когда есть общий быт.

«Перетерпим эту жизнь вместе», — пошутила юристка.

Утяшева замужем за Павлом Волей с 2012 года, шоумен сделал предложение гимнастке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: 13-летний сын Роберт и 11-летняя дочь София.