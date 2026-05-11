Появились слухи о том, что у Киркорова родился третий ребенок

В сети поползли слухи о том, что 59-летний Филипп Киркоров стал многодетным отцом, но тщательно скрывает это. Поводом для обсуждения послужило видео из дома артиста, которое кто-то из его гостей выложил в соцсети. На нём за кадром слышен крик младенца. Многие подпис­чики сразу решили, что певец снова воспользовался услугами суррогатной матери, просто пока не спешит обнародовать новость. Тем более раньше он не скрывал, что мечтает стать отцом ещё раз. Источники из окружения певца новость не подтвердили, но и не опровергли.

«Я точно знаю, что Филипп узнавал о возможности ещё раз стать отцом, но там возникли какие-то сложности с женщиной, которая вынашивала для него Аллу-Викторию и Мартина, пришлось искать другую кандидатку в суррогатные матери, – поделился знакомый певца. – Возможно, всё получилось. Вроде говорят, что родился мальчик. Но вот наверняка не поручусь».

Официальные представители Филиппа Киркорова тоже ситуацию не прояснили.

«Никакие подробности из жизни артиста мы с прессой не обсуждаем», – заявил помощник певца и тут же положил трубку.

Друг Киркорова, каскадёр Павел Иванов, который и выложил то самое видео с детским плачем, тоже решительно отказывается от комментариев.