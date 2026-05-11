Анджелина Джоли готовится к переезду из США

Анджелина Джоли готовится к кардинальным переменам в жизни. Как только её младшим детям-близнецам Ноксу и Вивьен (в июле им исполнится 18 лет) не нужно будет согласовывать с Брэдом Питтом место жительства, 50-летняя актриса намерена покинуть США, пишет Globe Magazine.

По словам инсайдера, актриса устала от Лос-Анджелеса и хочет наконец пожить для себя.

«Переезд тщательно планируется, чтобы дать детям больше независимости и наконец дать Анджелине время, чтобы понять, какой будет следующая глава её жизни», — цитирует издание источник.

Несколько недель назад звезда выставила на продажу свой особняк в Калифорнии за 29,85 миллиона долларов. Джоли также признаётся, что хотела бы встретить партнёра, но не в Голливуде.

«Она хочет знакомиться с людьми из других культур, чьи интересы не ограничиваются славой. Но её стандарты высоки, и она готова ждать», — добавил инсайдер.

До этого, однако, сообщалось, что звезда запланировала переезд вместе с детьми во Францию.