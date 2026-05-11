Виктория Боня задумалась о замужестве

Виктория Боня призналась, что после серьезной травмы ноги впервые задумалась о замужестве. Звезда рассказала об этом во время общения с подписчиками в личном блоге.

Один из подписчиков спросил Викторию, задумывается ли она о свадьбе или официальный брак ей неинтересен.

Ответ звезды оказался неожиданным.

«После того, как я подвернула ногу, я вдруг подумала: “А может, уже пора замуж выйти?” В общем, кажется, я готова как никогда!» — призналась Боня.

Несмотря на долгие отношения в прошлом, официально замуж телеведущая никогда не выходила. Даже с отцом своей дочери Анджелины она так и не зарегистрировала брак.

Напомним, недавно Виктория готовилась к новому экстремальному восхождению — после покорения Эвереста она планировала подняться на Чогори, вторую по высоте вершину мира, расположенную на границе Пакистана и Китая. Однако подготовка закончилась травмой: Боня подвернула ногу и порвала связки после падения с тяжелым рюкзаком весом около 20 килограммов.