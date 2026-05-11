Лоза осмелился высказаться на тему гуманоидов

На фоне громкой публикации рассекреченных материалов ФБР США, в которых описываются свидетельства о существовании внеземной жизни и неопознанных летающих объектах, известный российский певец Юрий Лоза призвал американские власти к демонстрации реальных доказательств. В беседе с «Газетой.Ru» артист назвал публикацию секретных файлов обычной пиар-акцией, не имеющей под собой фактической основы. По его словам, пока миру не продемонстрируют живого инопланетянина или неопровержимые материальные свидетельства, любые сенсационные заявления остаются лишь игрой воображения и способом привлечь внимание общественности.

В рассекреченных документах, которые американское ведомство обнародовало в рамках политики раскрытия информации, содержится множество интригующих деталей. Особое внимание привлекают данные из отчетов 1960-х годов, где очевидцы описывали не только странные летающие аппараты, но и их предполагаемых пилотов. Согласно этим материалам, несколько свидетелей утверждали, что видели существ необычайно маленького роста — от 107 до 122 сантиметров. Эти создания были одеты в костюмы, напоминающие современные скафандры с гермошлемами, а их поведение не оставляло сомнений в их внеземном происхождении.

Помимо описаний самих пришельцев, в файлах ФБР содержатся технические подробности, которые десятилетиями будоражат умы уфологов по всему миру. В документах говорится о неопознанных летающих объектах, которые демонстрировали характеристики, невозможные для земной техники того времени. Очевидцы сообщали, что НЛО бесшумно зависали в воздухе, мгновенно набирали огромную скорость и, что самое примечательное, вызывали серьезные сбои в работе электромагнитного оборудования на земле. Также в архивах упоминаются предполагаемые обломки «летающих тарелок», представлявшие собой фрагменты из неизвестного металла, который не поддавался идентификации.

Юрий Лоза, комментируя эти сенсационные данные, призвал не поддаваться эмоциям и вспомнить классическую литературу. Артист процитировал Шекспира из «Гамлета» о том, что многое в мире непонятно нашим мудрецам, но именно это незнание порождает бесконечный поток теорий и фальсификаций. По мнению певца, пока ФБР или другие официальные структуры не предъявят реального инопланетного гостя, воспринимать подобные «секретные файлы» следует исключительно как инструмент для создания информационного шума.