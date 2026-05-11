Раскрыт заработок Никиты Пресняков за выступление в Лос-Анджелесе

Музыкант Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой, дал концерт в Лос-Анджелесе 9 мая. Шоу прошло под названием «Ночь хитов нулевых» и собрало композиции известных российских исполнителей.

В программу вошли песни групп Uma2rman, а также треки Жанны Агузаровой, Владимира Преснякова-младшего и Аллы Пугачёвой. По данным издания kp.ru за выступление артист получил около 15 тысяч долларов (примерно 1,1 млн рублей), не считая расходов на аренду площадки и работу команды.

После переезда в США осенью 2022 года Пресняков начал развивать карьеру за рубежом, сменил сценическое имя на Nick Pres и сосредоточился на клипмейкинге. В 2025 году стало известно о его расставании с супругой Алёной Красновой.

Ранее мы рассказывали о том, что Никита Пресняков вышел из числа учредителей ООО ТД «Нико Спорт» — компании, занимавшейся агентской и оптовой торговлей.

