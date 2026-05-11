Анастасия Волочкова продолжает борьбу за пенсионные выплаты

Анастасия Волочкова заявила, что намерена продолжить судебные разбирательства из-за пенсионных выплат, положенных артистам балета. По словам балерины, она собирается добиться справедливости и не планирует отказываться от своих требований.

В беседе с РИА Новости артистка подчеркнула, что вопрос для неё не столько финансовый, сколько принципиальный. Волочкова уверена: её многолетняя работа на сцене должна быть официально признана.

«Я не могу получать пенсию в моей любимой родной стране, которой я служу по сей день. Я танцую, но не могу получать пенсию. Мне не хватает. Театр забрал у меня стаж», — заявила балерина.

По словам Волочковой, фактически она проработала в профессии около 30 лет, однако официально ей засчитали лишь половину этого срока. Сейчас делом занимается её адвокат.

Как отмечают юристы, российское законодательство позволяет артистам балета выходить на пенсию досрочно — после 15 лет стажа. Если подтвердить необходимый срок не удается, выплаты оформляются уже на общих основаниях, начиная с 60 лет.

Напомним, ещё в сентябре 2024 года Волочкова подала иск, заявив, что уже давно должна была получать положенную ей пенсию. С тех пор артистка продолжает добиваться пересмотра своего стажа и намерена довести дело до конца.