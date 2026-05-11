Москвичка Алина, активная участница фан-клуба певца Андрея Губина, на протяжении нескольких лет преследует кумира, добивается личной встречи с ним. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В этом году девушка несколько раз приходила к дому «мальчика-бродяги» в центре Москвы, пыталась встретиться с ним, но артист никак не реагировал на звонки в дверь и сигналы.

В частности, фанатка расписала маркером горный велосипед певца, который стоял возле квартиры, оставила номер телефона и пообещала восстановить внешний вид имущества, если Губин ей позвонит.

Позже через фан-комьюнити поклонница узнала, что ее выходка очень расстроила 52-летнего певца, он отказался общаться с ней.

Вместе с тем, Алина не остановилась — продолжила следить за исполнителем, стала оставлять ему свои фото с любовными посланиями в почтовом ящике.

Журналисты заметили, что Губин так устал от фанатки, что снял дом в Подмосковье и переехал в него.