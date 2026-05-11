У рэпера-иноагента Face не осталось имущества и счетов в России

У рэпера-иноагента Ивана Дрёмина*, известного как Face, не осталось имущества и счетов в России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на показания отца рэпера, данные в суде Уфы.

«Имущества в Российской Федерации у его сына нет. По поводу счетов сына в банках он не знает, вероятно, что нет», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Дрёмина объявили в России в розыск.

Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 250 тыс. рублей Face за нарушение законодательства об иноагентах.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 15.04.2022.