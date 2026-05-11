Жених Лерчек раскрыл правду о её тренировках на фоне лечения рака

Жених Лерчек, хореограф Луис Сквиччиарини прокомментировал тренировки блогерши на фоне её борьбы с тяжелым заболеванием. Он заявил, что физические нагрузки согласованы с лечащими врачами и являются частью восстановления.

По словам Луиса, благодаря терапии состояние Валерии заметно улучшилось: количество метастазов уменьшилось, а состояние костной ткани стало значительно лучше. Именно поэтому медики не только разрешили блогерше возвращаться к тренировкам, но и рекомендовали ей умеренную физическую активность. Кроме того, Чекалина уже снова занимается танцами.

Сквиччиарини уточнил, что у Лерчек было повреждение позвоночника, вызванное метастазами. Он подчеркнул, что речь не шла о полном переломе, который лишил бы её возможности двигаться. По его словам, операция проводилась на одном из позвонков, пострадавшем сильнее остальных, чтобы снизить риск возможного перелома в будущем.

При этом жених блогерши признал, что лечение по-прежнему даётся Валерии непросто. Она продолжает сталкиваться с дискомфортом и побочными эффектами химиотерапии, однако старается использовать каждый период улучшения самочувствия, чтобы возвращаться к привычной жизни и рабочим проектам.

Поводом для обсуждений стало видео, опубликованное фитнес-тренером Алиной Расковской в мае. На кадрах Чекалина активно занимается в зале: работает на тренажерах и выполняет упражнения с весами.