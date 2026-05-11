Рэперу Navai захотели подарить новую Ferrari взамен разбитой в ДТП

Столичные автосалоны премиум-класса захотели подарить рэперу Navai (Наваи Бакиров) новую Ferrari, аналогичную той, которую он разбил в ДТП на Зубовском бульваре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей салонов.

5 мая музыкант попал в аварию в Москве. В результате инцидента никто не пострадал.

«Мы готовы подарить Navai новую Ferrari, причем любой модели. Он всегда может приехать к нам в гости на автобусе и уехать на машине. Однако главным условием остается ее цельность. То есть ему нужно потянуть эту машину», — скаазано в заявлении одного из автосалонов.

Среди салонов, готовых подарить рэперу новое авто, также дилеры в Хамовниках и на Тверской и некоторые частные лица.

Читайте также:

Рэпер Navai на своем Ferrari попал в ДТП в центре Москвы В Москве резко снизилось число ДТП с пострадавшими Автобус задавил женщину в Москве