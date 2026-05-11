Полина Гагарина рассказала о проблемах со здоровьем

Полина Гагарина призналась поклонникам, что заболела после насыщенного рабочего графика. Певица выступала с концертами в Турции, а теперь вынуждена проводить время дома и восстанавливаться.

Певица вышла на связь с подписчиками в расслабленном домашнем образе — без макияжа и в простой базовой футболке. Артистка предложила поклонникам пообщаться и ответить на их вопросы, пока соблюдает постельный режим.

Один из подписчиков поинтересовался, как Гагариной удается совмещать плотный график, гастроли и личную жизнь. Однако певица дала понять, что справляться со всем идеально получается далеко не всегда.

«Времени не хватает! Просто меня берут и укладывают в кровать со словами: “А теперь мы лежим и болеем!”» — с юмором рассказала Полина.

