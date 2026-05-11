Последний муж Мэрилин Монро откровенно рассказал, как с ней жил

Драматург Артур Миллер, последний муж легендарной актрисы Мэрилин Монро, открыл завесу тайны над их отношениями в недавно опубликованной книге интервью. Воспоминания Миллера, который ушел из жизни в 2005 году, проливают свет на сложные аспекты их брака.

В своей книге Артур Миллер описывает, как Мэрилин Монро искала в своем муже множество ролей — отца, любовника, друга и агента. Однако он отмечает, что появление ребенка воспринималось ею как «дополнительная проблема», что усложняло их отношения.

По словам Миллера, актриса была «умной и обаятельной» женщиной с прекрасным чувством юмора. Тем не менее, с течением времени у нее нарастали подозрительность и тревожность, а ее психическое состояние становилось все более нестабильным. Драматург признавался, что постоянно чувствовал угрозу ее жизни, полагая, что смерть всегда была рядом с ней.

Брак с Мэрилин стал для Миллера разрушительным как в эмоциональном, так и в творческом плане. Это был третий брак актрисы: первым супругом стал Джеймс Догерти, с которым она вышла замуж в 16 лет, а вторым — бейсболист Джо Ди Маджо.

Воспоминания Миллера подчеркивают не только личные переживания, но и сложные обстоятельства жизни одной из самых известных женщин XX века.

