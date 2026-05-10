Стинг сказал, что не позволит детям жить за его счет

Стинг появился в воскресном шоу CBS, где рассказал о своём участии в мюзикле «Последний корабль», основанном на его детстве в Уоллсенде. В ходе разговора певец затронул несколько личных тем, в частности, отметил, что не позволит своим детям жить за его счёт.

«Все мои дети обладают необыкновенной трудовой этикой», — объяснил он. Артист отметил, что так получилось, возможно, благодаря хорошей наследственности или его воспитательным беседам: «Ребята, вы должны работать. Я трачу наши деньги, я оплачиваю ваше образование. У вас есть обувь. Идите работать».

Он добавил, что не считает это «жестоким», а скорее демонстрирует доверие к отпрыскам и уверенность в том, что наследники сами проложат себе путь. «Мои дети — сильные», — добавил артист. От двух браков у Стинга шестеро детей и в данный момент они находятся в возрасте от 31 до 49 лет. Они нашли свое призвание в музыке, режиссуре и актерстве, добившись, если не оглушительных, то заметных успехов. Но, несмотря на более чем самостоятельный возраст наследников, разговоры об их содержании все равно периодически всплывают в прессе.

«Я думаю, худшее, что можно сделать с ребёнком, — это сказать: «Тебе не нужно работать», — продолжил Стинг. — Думаю, это форма насилия, в которой я надеюсь никогда не стать виновным».

Недавно стало известно, что Стинг выплатил своим бывшим коллегам по группе The Police, фронтменом которой был в 1976 — 1984 годах, более 800 000 долларов в качестве авторских отчислений в рамках судебного иска, поданного в сентябре прошлого года.

Гитарист Энди Саммерс и барабанщик Стюарт Коупленд подали в суд на Стинга и его издательскую компанию в Лондоне, требуя «значительной компенсации» после многолетних судебных споров между участниками группы.

Музыканты утверждали, что Стинг задолжал им от 2 до 10,75 миллионов долларов в виде невыплаченных авторских отчислений, при этом их адвокаты утверждали, что эта сумма может быть выше, поскольку они не учитывали проценты. В ответ адвокат Стинга заявил, что недовольным музыкантам «значительно переплатили».

Судебные решения, тем не менее, не мешают оставаться Стингу не только одним из самых влиятельных, но и одним из самых успешных в финансовом отношении музыкантом.