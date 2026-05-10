Сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит 78-летняя певица

Артистка ушла из медийного пространства, не дает концертов и даже в соцсетях, пишет только на иностранном языке. Сын поделился новым снимком звезды

Единственный сын Софии Ротару, Руслан Евдокименко, в День матери опубликовал свежий снимок знаменитой мамы. Поклонники были удивлены: 78-летняя артистка, которую привыкли видеть в эффектных образах с распущенными черными волосами, предстала совершенно в другом виде.

На фото Ротару запечатлена в белой футболке, темных очках и пестрой летней шапочке, скрывающей волосы. Певица заметно похудела и выглядит уставшей. Снимок был сделан на Сардинии, где артистка сейчас живет вместе с сыном и невесткой.

Некогда одна из самых высокооплачиваемых певиц СССР, народная артистка София Ротару давно не появляется на российских экранах, не дает концертов и практически полностью ушла из медийного пространства. В соцсетях она публикует посты только на иностранном языке.

При этом многие поклонники продолжают восхищаться артисткой и оставлять теплые комментарии. «Пусть звучит со сцены ваш несравненный голос», «Вы такая прелестная, София Михайловна!» — пишут они.

Напомним, что сын певицы Руслан Евдокименко, который ранее был организатором её концертов, не оборвал связи с Россией: он исправно платит налоги и владеет недвижимостью в Ялте. Внуки Ротару — Соня и Анатолий — живут и учатся в США.