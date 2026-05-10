Антон Филипенко рассказал о романе с Ольгой Бузовой

Актер и режиссер Антона Филипенко в ходе участия в реалити-шоу «Звезды в Африке» оказывал внимание телеведущей и певице Ольге Бузовой, собирал для нее цветы и делился едой. Артист признался, что своими действиями просто пытался «поиграть».

— Я думал, она поддержит эту игру. Мне кажется, чуть-чуть она серьезно стала это все воспринимать. А это была шутка. Я думал, это прикольно может быть. Для шоу это могло быть еще одной линией. Но оказалось, что плохая затея, — рассказал он.

Филипенко назвал себя «ловеласом» и отметил, что хотел во время шоу «потренироваться на Оле». При этом актер заявил, что исполнительница не ответила ему взаимностью. К тому же, находясь в проекте как участник, он не имел возможности полноценно ухаживать за телеведущей.

— Это не было от чистого сердца. Как можно, например, ухаживать за человеком, когда у тебя нету условий для этого? Нет цветочных магазинов. У тебя есть просто трава и ты руками можешь что-то сделать, — сказал он в интервью телеканалу «Москва 24».

Ранее Бузова призналась, что в настоящее время не состоит в отношениях, хотя по-прежнему мечтает о семье и детях. По ее словам, подходящего человека рядом пока не появилось.

При этом уже сейчас певица планирует свой быт, когда найдет любовь. Знаменитость рассказала, как в будущем хочет совмещать семью и карьеру.