У караоке-клуба Лепса обнаружили крупный долг перед ФНС: подробности

У ресторана и караоке-клуба Григория Лепса, который называется «LEPS», обнаружили задолженность перед ФНС в размере более миллиона рублей, пишет «Газета.Ru». Согласно данным Rusprofile, на апрель 2026-го долг составил 1 016 147 рублей.

Заведение открылось в центре Москве в конце 2025 года. Это совместный проект 63-летнего певца и ресторатора Ильи Эстерова (концепт ночного клуба с паназиатской кухней). За 2025 год компания «Лофт Групп», учредителем которой является певец, заработала 76 миллионов рублей.

Артист уже развивал «Leps Bar», который посещали многие селебрити. Однако Лепс закрыл его в 2017 году.

В новом караоке-клубе уже успела побывать певица Слава. 8 марта она отдыхала там с подругами, но осталась недовольна — клуб закрылся в пять утра, и ей не хватило времени.

Недавно звёздный певец вступился за свою бывшую возлюбленную Аврору Кибу, которую подписчики оскорбляли в соцсетях. Григорий признался, что всё ещё не может её забыть: Киба до сих пор в его сердце.