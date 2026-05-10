Популярный шеф-повар поделилась впечатлениями от встречи с Пугачевой на Кипре

Аллу Пугачёву вновь заметили на прогулке в Лимассоле, где певица живёт в последние годы. Артистка вышла на набережную в чёрной футболке, кепке и солнцезащитных очках. Во время прогулки она сфотографировалась с поклонницей.

Снимок с Аллой Борисовной опубликовала бывшая участница украинского шоу «МастерШеф. Профессионалы» Лилия Стоянова, переехавшая из Одессы на Кипр. По словам женщины, певица произвела на неё сильное впечатление.

«Алла Борисовна без масок, без лишнего — только харизма, энергия и невероятная женственность. И главное — тот самый огонь в глазах, который невозможно сыграть», — написала Стоянова.

Поклонники в комментариях начали расспрашивать, где именно произошла встреча. Лилия ответила, что увидела Пугачёву на набережной Лимасола — недалеко от её дома.

Ранее Аллу Пугачёву, опирающуюся на трость, сняли во время прогулки под дождём.