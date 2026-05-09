Алена Яковлева прокомментировала возможное увольнение из театра Сатиры

Народная артистка России Алена Яковлева прокомментировала конфликт с худруком театра Сатиры Евгением Герасимовым из-за юбилейного спектакля. Об этом сообщает «Стархит».

Актриса рассказала, что несколько месяцев готовилась к выпуску нового спектакля, приуроченного к ее 65-летию. Герасимов объявил, что «будет нечто грандиозное», подключил известного режиссера Антона Яковлева, постоянно шли анонсы.

«И в последний момент директор объявил мне, что договор подписывать не будут, денег нет. Получается, попросту кинули и меня, и режиссера, как еще это назвать», — заявила актриса.

По ее словам, в день юбилея она будет играть в спектакле «Пигмалион». Это ее единственный спектакль за пять последних лет в театре Сатиры. Однако актриса не жалуется, у нее огромная занятость: «по 15-20 спектаклей в месяц на разных площадках».

Яковлева также ответила на вопрос, не боится ли она реакции со стороны руководства.

«Что меня уволят? За что? За то, что я всю жизнь была предана театру? Что за 40 с хвостиком лет я ни разу не нарушила дисциплину? За то, что театр всегда стоял у меня на первом месте? Даже съемки в кино я всегда подстраивала под него. Что в принципе может быть хуже, чем-то, что меня уже лишили работы?» — ответила артистка.

Ранее Яковлева рассказала, как попала в больницу с подозрением на аппендицит.