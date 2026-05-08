Регина Дубовицкая годами не платила артистам "Аншлага"

Недавно в программе "Секрет на миллион" Ефим Шифрин заявил, что не получал гонорары за свои выступления в юмористической передаче "Аншлаг".

Впрочем, не только он.

"За все время работы в "Аншлаге" никто из участников не получал никаких гонораров, в отличие от того, что думали о нас зрители. Вообще никаких. Мы ничего не получали", - сообщил Шифрин.

Журналисты поинтересовались у другого экс-участника "Аншлага" Михаила Грушевского.

"Я там уже больше 20 лет не работаю и ничего не помню насчет оплаты. А то, что говорит Ефим... Он отвечает за свои слова", - заявил Грушевский.

Тогда представители СМИ решили связаться с самой легендарной ведущей "Аншлага" Региной Дубовицкой.

"Артисты за съемки в "Аншлаге" ничего не получают", - коротко подтвердила она.

Самое интересное, что ни Ефим Шифрин, ни многие его коллеги, которые тоже в разное время покинули "Аншлаг", - Елена Воробей, Юрий Гальцев, Клара Новикова и другие - не в обиде на Регину Дубовицкую. Дело в том, что она является лишь ведущей программы.

Производство "Аншлага" курирует Культурный благотворительный фонд "Артэс", который возглавляет известный еще с 90-х годов продюсер Александр Достман, напоминает "Мир новостей".