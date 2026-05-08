Боня раскрыла подробности травмы ноги

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о состоянии своей ноги после травмы.

Боня сообщила, что разорвала связку.

«Я не знаю, как она называется. Там есть двойная связка, одна идет больше к поверхности кожи, а другая глубже. И которая у поверхности разорвалась», — поделилась знаменитость.

По словам Бони, ей потребуется несколько месяцев на восстановление связки. Блогерша призналась, что очень расстроилась из-за этой новости.

1 мая Боня сообщила, что вывихнула лодыжку и пересела из-за этого на инвалидную коляску. Знаменитость получила травму во время хайкинга. На данный момент телеведущая перемещается с помощью костыля.

Виктория Боня увлекается экстремальными видами спорта. 19 мая 2025 года знаменитость покорила гору Эверест. Она поднялась на вершину 8848 метров со второй попытки. Блогерша заплатила $160 000 (около 12 900 000 рублей по курсу на август 2025 года) за организацию экспедиции, страховку, проживание в большой палатке и услуги гида. В этой сумме она не учла другие траты. К примеру, стоимость перелета, экипировки и других расходов.