Нагиев поздравил с Днем Победы и высказался про СВО

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и поздравил всех с 9 Мая.

«Есть праздники, которые лишь вносят раздор и взаимонепонимание. День Победы – единственный праздник, который объединяет нас. Не дает забыть о подвиге простого человека, народа, о подвиге страны. Мне – о подвиге моего дедушки. И ничего нет ценнее мирной жизни, кто бы ни говорил», — заявил артист.

Нагиев также высказался про СВО, отметив, что сейчас на линиях соприкосновения «есть свои герои». Однако актер уверен, что такие герои не должны рисковать своими жизнями, чтобы «расшевелить равнодушных». Шоумен призвал не быть равнодушными.

По словам Нагиева, в мире не должно быть так, чтобы людей не становилось на войне, а беспилотники «летали как черти».

В завершении Нагиев снова поздравил всех с Днем Победы.