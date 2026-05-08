Пиар-директор Бузовой раскрыл реальную цену билетов на BTS

Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский в беседе с POPCAKE опроверг сообщения, что певица потратила 600 тысяч рублей на концерт южнокорейской группы BTS.

Богославский уточнил, что в скриншоте, на который ссылаются в подобных новостях, указана сумма в местной валюте, а не в рублях.

«Оля купила билет в вип-зону на 9 ряд. Он стоил около 65 000 рублей. Это стандартная сумма за билеты на мировых звезд», — рассказал пиар-директор.

8 мая Бузова посетила концерт BTS в Мехико. Артистка поделилась своими впечатлениями от выступления группы в соцсетях. Она танцевала и «ловила поцелуи» от участников со сцены. Певица назвала айдолов классными и красивыми.

«Официально признаюсь, что с сегодняшнего дня я их фанатка. Энергия, музыка, шоу – топ! Знала пару песен, теперь буду слушать все», — заявила певица.

В апреле после выхода альбома Arirang стартовало мировое турне BTS. Группа не гастролировала с 2022 года из-за прохождения двух участников обязательной военной службы в Южной Корее.