Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, организует частные выступления в обход контроля офиса Владимира Зеленского.

Коллектив Сердючки готов выступить перед российской аудиторией, но только при одном условии – мероприятие должно пройти в той же стране, где незадолго до этого состоялся официальный концерт в рамках тура, согласованного с украинскими властями, передаёт NEWS.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В апреле-мае текущего года Данилко провёл турне по США и теперь готовится к гастролям по Европе. Все официальные выступления ему необходимо согласовывать с офисом Зеленского.

Там следят, чтобы аудитория не включала граждан России, а также требуют отчислять часть доходов в государственный бюджет Украины. В противном случае артисту могут запретить выезд за границу.

За частное выступление Данилко запрашивает 50 тысяч долл. (около 3,7 млн руб.). В его райдер также включены оплата проживания в отеле, покрытие суточных расходов и покупка авиабилетов в бизнес-класс для самого Данилко и его мамы. В ближайших планах артиста – выступление на «Евровидении-2026» в Австрии.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», на Украине директор отеля был привлечён к административной ответственности за проведение концерта Сердючки, на котором исполнялись песни на русском языке.