Сын певицы Шер обвинил ее в отсутствии финансовой помощи

49-летний Элайджа Блю Оллман, сын культовой певицы Шер, пожаловался на отсутствие финансовой помощи от своей знаменитой матери. Об этом сообщило Daily Mail.

По информации источника, на фоне бедственного финансового положения мужчина оказался не в состоянии платить алименты бывшей жене. Сама 79-летняя Шер недавно судилась за опеку над сыном и утверждала, что он не может сам распоряжаться деньгами из-за крупных долгов и трат на наркотические вещества.

Известно, что Оллман подал ходатайство в суд Лос-Анджелеса с требованием пересмотреть размер выплат в пользу его бывшей супруги Марианджелы Кинг, так как его мать перестала перечислять ему по десять тысяч долларов ежемесячно. Также издание отмечает, что помощь певицы прекратилась в 2021 году. На данный момент, согласно документам, единственным гарантированным доходом Элайджи являются выплаты из наследства покойного отца — около 6790 долларов.

