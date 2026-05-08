Скончался бывший участник групп «Машина времени» и «Сплин»

Бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов скончался, причиной смерти стал перенесенный инсульт. Об этом сообщили в пресс-службе калужской телерадиокомпании «Ника».

«Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял свое», — говорится в сообщении.

Похоронят Николая Ксенофонтова 9 мая на его родине в селе Березичи.

Ксенофонтов — известный перкуссионист и основатель рок-группы «Квартал». Работал в «Машине времени» и «Сплине». Сотрудничал с Земфирой (признана в РФ иностранным агентом), Николаем Носковым и другими артистами. Записал около 50 альбомов.