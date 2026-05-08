Клиника Стаса Пьехи может столкнуться с проверками из-за громкого скандала

Клинику певца Стаса Пьехи могут ждать проверки из-за судебных разбирательств с пациентом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Пьехе принадлежит клиника для наркозависимых. Один из его бывших пациентов заявил о нарушениях и обратился с заявлением в Следственный комитет. По словам мужчины, над ним издевались, он якобы пережил пытки.

Адвокат Ольга Власова заявила, что учреждению грозят проверки. Она подчеркнула, что госпитализация в любую клинику возможна только с добровольного согласия пациента: принудительная возможна только в исключительных случаях и учреждением, которое имеет на это разрешение по лицензии.

Юрист подчеркнула, что платные медицинские услуги подпадают под действие закона о защите прав потребителей даже при нарушениях, не повлекших за собой вреда пациенту. В случае жалоб клинику «скорее всего ждут проверки прокуратуры и Росздравнадзора».