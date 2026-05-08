Алана Мамаева призвала Лерчек и ее команду обнародовать медицинские документы

Блогер Алана Мамаева призвала свою коллегу Валерию (Лерчек) Чекалину обнародовать медицинские документы, которые подтверждают ее заболевание.

По мнению Мамаевой, Чекалина таким образом сможет оградить себя от слухов касаемо ее якобы реального состояния здоровья. По словам блогера, она остается на стороне Лерчек и поддерживает ее целеустремленность.

— (...) Я считаю, что Лерчек и ее команде, которая сейчас с ней и ее поддерживает, чтобы таких слухов не было, наверное, стоит показать документы, где будет обозначено, что у человека действительно четвертая стадия рака, что она проходит лечение — тогда все вопросы отпадут, — заявила Алана Мамаева в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Другая блогер Алина Расковская сняла больную раком Лерчек в московском фитнес-клубе Encore Fitness и выложила ролик в соцсетях. После произошедшего Расковская назвала Лерчек и руководство клуба «тварями» и пожелала им «гореть в аду». Что известно о скандале и какое наказание грозит блогерше за резкие слова — в материале «Вечерней Москвы».