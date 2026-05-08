1 апреля московский суд поставил точку в отношениях Джигана и Оксаны Самойловой. Развод прошёл на удивление мирно, да и сама Оксана в беседе с Super отмечала, что рассталась с мужем полюбовно. Правда, ценой тому стал загородный дом. Бывшее семейное поместье, в ремонт которого бизнесвумен вложила немало ресурсов, при расставании досталось Джигану. Тем временем Оксана с детьми съехала на съёмную квартиру в Москва-Сити, но, судя по всему, быстро пресытилась жизнью в каменных джунглях. Super выяснил, что она снова переехала ближе к природе.

Май и весь летний сезон Самойлова вместе с детьми проведёт в Подмосковье. Как стало известно Super, до конца августа блогер арендовала особняк в коттеджном посёлке Millenium Park на Новой Риге. Её соседями по элитному садовому товариществу стали другие знаменитости: поблизости живут блогер Лерчек, а также семейство певицы Ханны и продюсера Пашу.

Наслаждение загородной идиллией, по нашим данным, обходится Оксане в 1,8—2 млн рублей в месяц. Столько стоит аренда особняка площадью 800 квадратных метров с шестью спальнями, отдельным гостевым домом и гаражом на две машины. Интерьер дома тяготеет к тяжёлому люксу с элементами ар-деко: в комнатах — мраморная отделка, итальянская мебель и дизайнерские люстры. Для отдыха имеется спа-пространство с сауной и каминная зона со вторым светом. Панорамные окна особняка выходят на участок площадью 25 соток — с ландшафтным дизайном, прогулочными дорожками и декоративным освещением.

К слову, дом выставлен на продажу: по информации Super, его можно приобрести за 275 млн рублей. Учитывая тягу Оксаны к сельской жизни, не удивимся, если она решит вложиться в покупку загородной недвижимости.