Известный продюсер оценил новую песню Долиной об афере с квартирой

Новая песня народной артистки России Ларисы Долиной «Момент истины» была выпущена ради привлечения внимания и является попыткой вернуть любовь публики после скандала с квартирой. Такое мнение высказал News.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко.

Ранее Долина представила новую песню «Момент истины». В ней поднята тема наказания или помилования, которые зависят от «ликующей толпы», и есть слова о том, что она шла «под крики и проклятия на личный эшафот, словно на распятие».

Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко усомнился в искренности певицы, заметив, что Лариса Долина своими действиями сама оттолкнула от себя поклонников.

«Это не население озлобилось против нее, она своими действиями показала, как относится к людям, к их мнению и комментариям. Тема со скандалом вокруг квартиры уже начала потихоньку затухать, но все равно находится в топовой повестке. Мне кажется, что как раз этим и может воспользоваться команда Долиной, а также она сама, создав определенную волну привлечения внимания к своей персоне», — пояснил Рудченко.

По мнению продюсера, новая песня стала попыткой артистки вернуть утраченную любовь публики.

Лариса Долина оказалась в центре скандала после продажи своей квартиры в Москве. Она заявила, что действовала под влиянием мошенников, а сделку необходимо аннулировать. Изначально суды встали на ее сторону, не обязав при этом артистку вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье. В итоге дело дошло до Верховного суда, который вынес решение в пользу покупательницы.